İzmir'in Konak ilçesinde tramvay durağı karşısında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının ameliyata alınacağı öğrenildi. Olay yerinden kaçan S.Ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Sayli (26) ve S.Ü. (28), Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı.
İzmir'de silahlı dehşet! Konak'ta gençlerin tartışma kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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