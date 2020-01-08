Çeşme'deki yabancı turist sayısında yüzde 42 artış var

2019 yılında Çeşme Deniz Sınır Kapısından gerçekleştirilen giriş-çıkışlar, bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artış göstererek 344 bin 115 kişiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Öte yandan, Çeşme'de konaklayan yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 42 artış oldu.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında Çeşme Deniz Sınır Kapısından 169 bin 736 giriş, 174 bin 379 çıkış olmak üzere toplam 344 bin 115 kişi giriş-çıkış yaptı. Bu sayıyla tüm zamanların da rekoru kırıldı. En yoğun giriş-çıkış ise haziran-eylül ayları arasında gerçekleşti.



692 KONAKLAMA TESİSİNDE 28 BİN 913 YATAK

Ülkemizin gözde turizm beldeleri arasında yer alan Çeşme'de, 692 konaklama tesisinde toplam 12 bin 707 oda ve 28 bin 913 yatak kapasitesi bulunurken, 2017 yılından bu yana tesis sayısındaki artış 145, oda sayısındaki artış 1740 ve yatak sayısındaki artış da 3 bin 559 oldu. 2019 yılında konaklama tesisi sayısında ise 2018 yılına yüzde 6 artış olurken, yatak sayısı da yüzde 4 artış gösterdi.



YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ, YERLİ TURİST SAYISINDA DÜŞME

2019 yılında Çeşme'de konaklayan yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 42 artış olurken, yerli turist sayısı ise yüzde 22 düşüş gösterdi. Yerli ve yabancı toplam turist sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş gösterdi. Yabancı turist ortalama kalış süresi 3.2 gece olurken, yerli turist ortalama kalış süresi de 2.7 gece olarak gerçekleşti.



2019'DA YABANCI TURİST SAYISI 142 BİN 617

2017 yılında Çeşme'ye gelen yerli turist sayısı 727 bin 260, 2018 yılında 858 bin 215 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında düşüş göstererek 666 bin 164 oldu. 2017 yılındaki yabancı turist sayısı 72 bin 853, 2018 yılında 98 bin 698 olurken, 2019 yılında artış göstererek 142 bin 617 kişiye ulaştı.



YERLİ VE YABANCI TURİST TOPLAM GECELEME 2 MİLYON 269 BİN 155

2019 yılı içerisinde Çeşme'de, 666 bin 164 yerli turist, 142 bin 617 yabancı turist olmak üzere toplam 808 bin 781 kişi konaklama yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin toplam geceleme sayısı ise 2 milyon 269 bin 155 olarak gerçekleşti. Yerli ve yabancı turist geceleme sayısı 2017 yılında 2 milyon 19 bin 868, 2018 yılında ise 2 milyon 341 bin 207 olmuştu.

İHA