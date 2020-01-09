İzmir su kesintisi 9 Ocak Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. Duyuruya göre bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi bekleniyor. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri var? İşte 9 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

ÇEŞME ŞİFNE

09.01.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.