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su kesintisi 9 Ocak Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 'dan açıklama

İzmir su kesintisi 9 Ocak Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama

09.01.2020, 09:18

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün su kesintilerini duyurdu. Duyuruya göre bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi bekleniyor. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri var? İşte 9 su kesintisi detayları...

ÇEŞME ŞİFNE
09.01.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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