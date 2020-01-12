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elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

12.01.2020, 10:38

'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirliler 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunu araştırıyor. Gediz Elektrik ile ilgili duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA

12.01.2020 09:00 - 10:30
HOROZ GEDİĞİ MAHALLESİ ,ÇAKMAKLI MAHALLESİ-ROGE İNŞAAT,MEHMET AKİF BİLİR ,EMRE ERİM,NESLİHAN ÇAKIR ,AHMET UFUK ,HALİL KÜÇÜK,FERDA DİKMEN,MEHTAP SİTESİ ,ETKİ LİMAN ,EGE ÇELİK,SEBAHAT BELTEN,ÇAKMAKLI İÇME SUYU FİLİZ ÇİFTÇİ VE CİVARI

BALÇOVA

12.01.2020 09:0016:00 ÇİĞDEM,AKASYA,ÇİMEN,ATLAS,CEYHAN,DEFNE,İNCİ,DALYA,EREN,KARANFİL,FULYA,LALE,LİMON SOKAKLAR,ATA CADDESİ VE CİVARI

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