İzmir zehir soluyor!

İzmir'de nüfusun artması, kentlerin büyümesi, endüstrinin gelişmesiyle birlikte, hava kirliliği de arttı. Mühendisler 2019 yılının kasım ve ocak ayı verilerini yeni değerlendirdiklerini, izleme istasyonlarının verilerine göre Karşıyaka, Bornova, Çiğli'de kükürt oranlarında yükselmeler olduğunu gördüklerini açıkladı.

İzmir'de hava kirliliği alarm veriyor. Önceki gece İzmirliler adeta zehir soludu. Göz gözü görmezken İzmir'in birçok bölgesinde solunan hava, genizleri yaktı. 2019 yılının Kasım ayı ile 2020 Ocak ayı verileri değerlendirildiğinde özellikle Karşıyaka, Bornova, Çiğli'de kükürt oranlarında yükselmeler görüldü. Uzmanlar, Körfez boyunca binaların bitişik nizam şeklinde olduğunu, bunun da duvar görevi üstlendiğini, yine yüksek yapılaşmanın etkisiyle rüzgar koridorlarının ortadan kalktığını belirterek, planlama hatalarının hava kirliliğine neden olduğunu söyledi.



KÜKÜRT ORANI SINIRIN ÜSTÜNDE

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, önlem alınmaması halinde yaşanamaz kentlerle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu. Kınay, "Özellikle geçen yıldan bu yana yaptığımız değerlendirmelerde, kış sezonu boyunca belli istasyonlardaki kükürt oranlarının, sınır değerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. İzmir'de 'inversiyon' denilen atmosfer olayı nedeniyle de hava kirliliği ciddi boyutlarda" şeklinde konuştu.