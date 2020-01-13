Sürekli ellerini ısıran Yusuf yardım bekliyor

İzmir'de yaşayan Asiye ve Serdal Maden çifti, çocukları Yusuf'un (7), bipolar mizaç bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk sebebiyle ellerini ısırmasına çözüm bulmak için ellerine bebek bezi sardı. Serdal Maden, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunurken, Kızılay aileye gıda ve eşya yardımı yaptı.

zmir Gaziemir'de yaşayan Asiye ve Serdal Maden çifti, çocukları Yusuf'un (7), bipolar mizaç ve obsesif kompulsif bozukluk hastalıkları sebebiyle ellerini ısırmasına çözüm bulmak için ellerine bebek bezi sardı. Serdal Maden, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunurken, Kızılay aileye gıda ve eşya yardımı yaptı.Eşi ve çocuklarına bakmak için düzenli bir işte çalışamadığını söyleyen baba Maden, "Geçen ay hastaneye gittiğimizde bizi arayacaklarını söylediler ama kimse aramadı. 6-7 senedir ilaç kullanıyoruz, sonuç alamıyoruz. Eşim de engelli olduğu için tüm işlerle ben ilgileniyorum. Bu yüzden düzenli bir işte çalışamıyorum. Çocuğumla ilgilenilmesini istiyorum. Hastaneler, ileri tarihlere randevu veriyor. 7 yıldır çile çekiyoruz. Tek isteğimiz evladımızın iyi olması" diye konuştu. Öte yandan Kızılay, aileye gıda ve eşya yardımında bulundu. Gaziemir Kızılay Şube Başkanı Davut Dinçel, "Engelli çocuğumuzun sağlık bakımından yardıma ihtiyacı var. Biz Kızılay olarak gıda, giyim ve kırtasiye yardımı yapmaya devam edeceğiz" diye açıkladı.