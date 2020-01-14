Ali Çavuş’tan Halisdemir’e ülkenin gururu Niğdeliler

İzmir’de kurulan Ege Bölgesi Niğdeliler Federasyonu, işadamı Hasan Gallenkuş başkanlığında 2012 yılından beri Niğdelileri çatısı altına topladı. Türkiye'de en yüksek tahsil oranıyla Tunceli'den sonra gelen Niğde, kahramanlık yönüyle de ülkenin gururu oldu. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın top mermisini kaldırırken kendisine yardımcı olan Niğdeli Ali Çavuş ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir kahramanlıklarıyla tarihe damga vurdu.

Sivil Toplum Köşesi'nde bugün Ege Bölgesi Niğdeliler Federasyonu'nu tanıtacağız. Türkiye'de en yüksek tahsil oranıyla Tunceli'den sonra gelen Niğde, kahramanlık yönüyle de ülkenin gururu oldu. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın top mermisini kaldırırken kendisine yardımcı olan Niğdeli Ali Çavuş ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir kahramanlıklarıyla tarihe damga vurdu.



2020 HEDEFİ 20 DERNEK

İşadamı Hasan Gallenkuş, Niğde'den İzmir'e gelen 30 bin civarındaki hemşehrilerini büyük bir özveriyle 2012 yılında federasyon çatısı altında toplamayı başardı. İzmir'de geçtiğimiz Mart ayında Elma Şenliği düzenleyen federasyon, 9 ton elma dağıtarak başarılı bir organizasyon yapmıştı. Projelerini Yeni Asır ile paylaşan Ege Bölgesi Niğdeliler Federasyonu Genel Başkanı Hasan Gallenkuş, "Vatanı için canını feda eden kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İzmir'de 16 dernek sayısına ulaştık. Yakında 20 dernek sayısına ulaşarak tüm hemşehrilerimizi kucaklayacağız" dedi. Ege Bölgesi Niğdeliler Federasyonu Başkanı Hasan Gallenkuş, 2007'de İzmir'e geldi. Gayrimenkul sektöründe hizmet veren Gallenkuş, İzmir'deki hemşehrilerinin ayrı ayrı köy dernekleri kurduğunu gördü. Bu dernek üyelerinin daha fazla kaynaşmasını amaçlayan Gallenkuş, hepsini federasyon çatısı altında toplama önerisi getirdi.



8 YILDA 2 BİN 500 ÜYE

Teklifi kabul eden dernek üyeleri, 2012'de Hasan Gallenkuş başkanlığında ve tek federasyon çatısı altında birleşti. 8 yılda 2 bin 500 üye sayısına ulaşan Ege Bölgesi Niğdeliler Federasyonu'ndaki 16 derneğin 5'inin kurulmak üzere olduğunu belirten Gallenkuş, hedeflerinin bu yıl 20 derneğe ulaşmak olduğunu söyledi ve ekledi: "Amacımız ülkemize faydalı olmak için hem derneklerimizle, hem federasyon olarak hem de diğer federasyonlarla işbirliği yapıp güzel işler ortaya çıkarmak." Geçen Mart ayında İzmir'de ikinci kez düzenledikleri Elma Şenliği kapsamında 9 ton elma dağıttıklarını ve ülke genelindeki dernek ve federasyonlardan da 80 bin kişi civarındaki katılımla rekor kırdıklarını belirten Gallenkuş, "Türkiye çapında ses getiren Elma Şenliği'ni geleneksel hale getirdik. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz" dedi.



NİĞDE ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Türkiye genelindeki Niğde derneklerinin katılımıyla İzmir'de bir çalıştay yapacaklarını da belirten Gallenkuş, "75 sivil toplum kuruluşunu İzmir'de misafir edeceğiz. Niğde yöneticilerinin de katılacağı çalıştay aynı zamanda bir kültür buluşmasına dönüşecek" dedi.





FEDERASYONU OLUŞTURAN DERNEKLER

■ İzmir Niğdeliler Derneği Başkanı Rahmi Kılıç

■ Çayırlı Köy Derneği Başkanı İsmail Eker

■ Sofular Köy Derneği Başkanı Turan Hökkaş

■ Kayırlı Köy Derneği Başkanı Hasan Gallenkuş

■ Nar Köy Derneği Başkanı Yusuf Aydoğan

■ Kitreli Köy Derneği Başkanı Abdullah Üzülmez

■ Ulukışla Yeni Yıldız Derneği Başkanı Mustafa Yılmazer

■ Kılavuz Köy Derneği Başkanı Durmuş Akbey

■ Mirehor Köy Derneği Başkanı Salim Ünal

■ Hasandağı Ulukışla Derneği Muttalif Tunçdemir

■ Gösterli Dernek Temsilcisi Yılmaz Özsaraç



KURULMA AŞAMASINDA OLANLAR

■ Çukurkuyu Derneği

■ Ovalıbağ Köyü Derneği

■ Hacı Abdullah Köyü Derneği

■ Kemer Hisar Derneği

■ Çamardı Derneği



SİVİL TOPLUM KÖŞEYİ -TOLGA TEKİN