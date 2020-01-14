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Erkek şoförlere meydan okuyorlar

Erkek şoförlere meydan okuyorlar
Giriş Tarihi: 14.1.2020

'in Bornova ilçesindeki durağında, yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan Sevim Çevril (41) ve (45), araçlarına 'Kadınlar araba kullanamaz' diye düşünüp, ön yargılı binenlerin inerken memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi. İzmir'in şoför Nebahatları, "Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksilerimize bekleriz" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki taksi durağında, yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan Sevim Çevril Kaykaç (41) ve Zühra Turan (45), araçlarına ön yargıyla binenlerin inerken memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi. İzmir'in şoför Nebahatları, "Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksilerimize bekleriz" dedi.



ÖNYARGILARI YIKIYORUZ
Kaykaç, "Bir gün taksiye binen erkek bir müşteri, 'Ben kadın taksicinin arabasıyla gitmem' dedi. İstediği adrese götürdüğümde, 'Sizi bu koltuğa boşuna oturtmamışlar' demişti. Ön yargıları yıkmak için koltuktan inmedim. Kadınların, kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor" dedi. Aynı durakta çalışan Zühra Turan ise şunları söyledi: "Tabuları yıktım. Kadınlar korkmasın. Araba kullanmak çok zor değil."
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