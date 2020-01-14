Ev sahibine sokak ortasında infaz

İzmir Karşıyaka’da garsonluk yapan Özcan D, alacak verecek konusu yüzünden kavga ettiği ev sahibi Mustafa Cihat Sarıidris’i sokak ortasında göğsünden bıçakladı. Sarıidris olay yerinde can verdi, kaçan katil zanlısı ise aranıyor

Ev sahibi ve emlakçı Mustafa Cihat Sarıidris cinayete kurban gitti.

zmir Karşıyaka'da bir eğlence merkezinde garson olarak çalışan Özcan D. ile emlıkçılık yapan Mustafa Cihat Sarıidris'in sokak ortasındaki kavgası cinayetle bitti. Sarıidris'i göğsünden bıçaklayarak öldüren Özcan D, suç aleti bıçakla birlikte ortadan kayboldu. Öldürülen Sarıidris'in, katil zanlısı Özcan D'nin ev sahibi olduğu ve aralarında kira nedeniyle alacak verecek tartışması olduğu ileri sürüldü.Kiracının ev sahibini sokak ortasında öldürdüğü cinayet dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Karşıyaka Tuna Mahallesi 1711 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kira parası yüzünden anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen Mustafa Cihat Sarıidris, kiracısının çalıştığı eğlence merkezine giderek alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün de etkisiyle Sarıidris ile D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine kavgayı işletmede bulunan diğer çalışanlar ve müşteriler ayırdı.Kiracı Özcan D, çalıştığı eğlence mekanında çıkan kavganın ardından, iddiaya göre ev sahibi Mustafa Cihat Sarıidris'i telefonla arayarak ve kendisiyle mesajlaşarak evlerinin yakınında bir yerde buluşmak için randevulaştı. Saat 03.00 sıralarında buluşan ikili yeniden tartışmaya başlayınca, kiracı Özcan D, ev sahibi Sarıidris'i yanındaki bıçakla tek darbede göğsünden ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Cihat Sarııdris olay yerinde yaşamını yitirirken, garsonluk yapan kiracı Özcan D. suç aleti bıçakla birlikte yaya olarak kayıplara karıştı. Ev sahibi ve emlakçılık işiyle uğraşan Sarıidris'in cesedi, nöbetçi Savcılığın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilirken, polis ekipleri katil zanlısı Özcan D'yi yakalamak için çalışma başlattı.FATİH ŞENDİL