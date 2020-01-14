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’cü Oğuz’un 15 yıla kadar hapsi isteniyor

FETÖ’cü Oğuz’un 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında hazırlanan iddianame, yargılanacağı mahkemece kabul edildi. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla aranan Hüseyin Ç. ile ABD'ye aynı uçakla yan yana koltuklarda gittiği ortaya çıktı.

ÇİÇEK'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İddianamede ayrıca şüpheli Oğuz'un 15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ile de telefonla olan irtibatına yer verildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

■ METİN BURMALI
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