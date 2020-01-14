İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8’i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edilmeye başlandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yasa dışı yollarla Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na doğru yol alırken batmış, facia yaşanmıştı. Meydana gelen olayda, 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, teknede bulunan diğer 8 kişi ise son anda kurtulmuştu.
İzmir'de en acı bekleyiş... Çeşme’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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