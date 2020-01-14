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'de en acı bekleyiş... ’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı

İzmir'de en acı bekleyiş... Çeşme’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı

14.01.2020, 17:12

’in ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8’i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Kurumundan yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yasa dışı yollarla Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na doğru yol alırken batmış, facia yaşanmıştı. Meydana gelen olayda, 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, teknede bulunan diğer 8 kişi ise son anda kurtulmuştu.

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