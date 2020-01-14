“Rojin’in ölümüne yol açan köpek sahipli”

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 6 Ocak Pazartesi günü okuldan eve gittiği sırada köpekten kaçarken bir aracın çarpması sonucu ölen 13 yaşındaki Rojin Yakıt'ı korkutan köpeğin sahipli olduğunu açıkladı. 6 Ocak'ta Menemen ilçesi Ulukent'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola kaçan 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan kız kurtarılamadı.



KÖPEKLERİ TOPLUYORUZ

Olayın ardından bazı vatandaşlar belediyeyi sorumlu tutarak, ilçedeki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Ancak dün bir açıklamada bulunan Başkan Aksoy, Rojin'in korkmasına neden olan köpeğin sahipli olduğunu belirterek, "Bu başıboş bir köpek değil. Sahipli bir köpeğin saldırmasını belediyeye fatura etmenin mantığı nedir? Bunu belediye önleyemez ki" dedi. Saldırıdan sonra Yakıt Ailesi'ne gittiklerini söyleyen Aksoy, "Aileye gerçeği anlattık. Her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili çok şikayet geliyor. Biz de şikayet edilen köpekleri topluyoruz. Özellikle çocuklarımızı korumak için hayvanları rehabilite etmeyi sürdüreceğiz" dedi.