Yıkım durduruldu

Büyükşehir’in Kültürpark yıkımlarına tepki yağıyor. Kültürpark Platformu olaya isyan ederken belediye, Ada ve Göl gazinolarının yıkılmayacağını açıkladı.

Yeni Asır Gazetesi'nin Kültürpark'ta kentin bir dönemine damga vuran gazino ve restoranlarda yapılan yıkımlarla ilgili yaptığı haberler yankı buldu. İzmir Atatürk Ormanı ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu'nun yıkımlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Mimarlar Odası İzmir Şubesi yetkilileri de Kültürpark'a giderek birçok bölümü yıkılan yapıları inceledi.



SUÇ DUYURUSU YAPACAKLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta tahliye edilmesinden sonra tarihi gazino ve restoranlarda yaptığı yıkıma, kentin duayen isimlerinden Maruflu'nun ardından bir tepki de Kültürpark Platformu'ndan geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazılan açık mektupta Kültürpark'a yapılanları sert bir dille eleştiren platform üyeleri, kent merkezinde nefes alınabilecek tek kamusal alanın Kültürpark olduğuna dikkat çekti.







KÜLTÜREL MİRAS

Öte yandan İzmir Atatürk Ormanı ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu ve arkadaşlarının, Kültürpark'ı kente kazandıran Dr. Behçet Uz'un 127'nci doğum gününü Fuar içindeki heykeli önünde kutlayacakları, yetkililere karşı olan sitemlerini dile getirecekleri öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise tepkiler sonrası önemli bir karar aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1930'lu yıllardan günümüze, İzmir ve Türkiye'nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'taki gazinoların amacına uygun olarak düzenlemek için harekete geçildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kültürel mirasında önemli bir yere sahip Ada ve Göl gazinolarının yıkılmayacağını, zamanla hasar gören tarihi mekanların aslına uygun şekilde restore edileceğini bildirdi. Restorasyon sonrası iki yapının da tarihi kimlik ve karakterlerine hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Mert ALPDÜNDAR