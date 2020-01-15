6 savaş pilotu FETÖ’cü çıktı

İzmir merkezli 49 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, TSK içindeki kripto FETÖ/PDY üyesi 176 rütbeli askerden 115’i yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 49 ilde eş zamanlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece saat 01.00 itibari ile başlatılan operasyon kapsamında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto örgüt üyesi 176 üsteğmen ve teğmenin yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir merkezli yapılan soruşturma kapsamında 97'si halen görevde olan 143 üsteğmen ve 11'i halen görevde olan 33 teğmen olmak üzere 176 rütbeli askerden 115'i yakalanarak gözaltına alınırken, 61 FETÖ üyesi askerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Hakkında yakalama emri çıkartılan FETÖ'cü rütbeliler arasında, halen görevde bulunan F16 pilotu 6 üsteğmen ile İzmir Karaburun ilçe Jandarma Komutanı A.E. de dahil 4 ilçe jandarma komutanının bulunduğu ortaya çıktı.



■ FATİH ŞENDİL