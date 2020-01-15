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Bozuk yol lastiği yardı!

Bozuk yol lastiği yardı!
Giriş Tarihi: 15.1.2020

Buca’da aylardır düzeltilmeyen çukur, sonunda bir vatandaşı sağlam lastiğinden etti. Vatandaş, “O çukur hala orada. Yetkililer daha kaç kişinin canının yanmasını bekliyor” diyerek isyan etti.

İzmir'in Buca ilçesinde sürücü Hasan Kardan'ın aracının lastiği, bozuk yolun azizliğine uğradı. Kardan'ın otomobilinin ön lastiği, aylardır düzeltilmeyen çukurun içerisine girdikten sonra yarıldı. Lastik kullanılamaz hale gelirken, Kardan başına gelen olaya tepki gösterdi. Olay Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin önünden geçen Özmen Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana geldi. İddiaya göre sürücü Hasan Kardan, aracı ile son anda fark ettiği çukurun içerisine girdi.



"BAŞKASI YANMASIN"
Toplam bin 200 lira zararı olduğunu aktaran Kardan, "O olaydan sonra yolun hala düzeltilmemiş olduğunu gördüm. Benim başıma gelen, bir başka sürücünün de başına gelmesin" dedi.
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