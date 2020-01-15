‘Büyükşehir’de cemevi tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yıldaki ilk meclis toplantısında önemli bir kararın altına imza atıldı. Cemevlerinin imar planlarında ibadethane sayılmasına yönelik düzenleme mecliste oy çokluğuyla kabul edildi ancak tartışmalara yol açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı ilk meclis toplantısında, cemevlerinin imar planlarında ibadethane sayılmasına yönelik düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi. Düzenleme, tartışmaları da beraberinde getirdi.



ERDOĞAN'IN SÖZÜ

Yapılan oylama öncesinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "AİHM kararları, anayasanın ilgili maddeleri, imar yasası ve yönetmeliklerle ilçe belediyelerinin bu yöndeki emsal kararları incelendi. Belediyemizin ibadet yerleriyle ilgili imar planı yapma yetkisi var. Aynı zamanda, uluslararası insan hakları sözleşmesine imza atmış bir ülkeyiz. Tümüyle hukuki bir karar" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal da, "Burada ideolojik tartışma yapmıyoruz. Bugün bir düzenlemeyi buradan geçireceğiz. Ama bu işin hukuki altyapısıyla alakalı sorunlar giderilmeli. İleride başka sorunlar çıkmaması adına tüm meclis olarak bunu detaylıca konuşalım. Gerekirse Alevi yurttaşlarımızla bir program yapalım. Şu anda yapılan hukuk tekniği açısından hatalıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Tunç Soyer ise, "Sayın Cumhurbaşkan'ımızın 'Kanun her zaman eşittir hukuk değil' diye bir lafı var. Kanuni gerekçeler açıklandı. Bizim dayanağımız kamu vicdanı. Gereğini yerine getiriyoruz" dedi.



■ MERT ALPDÜNDAR