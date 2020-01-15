Dişçi kuyruğu çileden çıkarıyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nde oluşan yoğun kuyruk, tedavi için hastaneye gelen vatandaşları canından bezdirdi. Halk arasında 'Konak Diş Hastanesi' olarak bilinen İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nde tedavi olmak için gelen vatandaşlar, hemen her gün kuyrukla karşılaştıklarını iddia etti. Diş ağrılarına rağmen diş hekiminin kapısının önünde saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını öne süren vatandaşlar, yaşadıklarına isyan etti. Bazı vatandaşlar buradaki yoğunluğun temel nedenlerinden birinin randevu almadan gelen hastalar olduğunu ifade etti.