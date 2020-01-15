  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Karşıyaka’da öğrenciye esnaftan 1 liraya yemek

’da öğrenciye esnaftan 1 liraya yemek

Karşıyaka’da öğrenciye esnaftan 1 liraya yemek
Giriş Tarihi: 15.1.2020

'de esnafı, öğrencilerin uygun fiyata beslenebilmeleri için , sandviç ve köfte gibi yiyeceklerin fiyatını 1 liraya düşürdü. İzmir'de, öğrencilerin ucuza öğlen yemeği yiyebilmesi için belediyeler kampanya başlattı. Karşıyaka esnafı da buna ortak oldu

İzmir'de Karşıyaka esnafı, öğrencilerin uygun fiyata beslenebilmeleri için çiğ köfte, sandviç ve köfte gibi yiyeceklerin fiyatını 1 liraya düşürdü. İzmir'de, öğrencilerin ucuza öğlen yemeği yiyebilmesi için belediyeler kampanya başlattı. Karşıyaka esnafı da buna ortak oldu. Yiyecek dükkanı olan 20 esnaf, satışını yaptıkları ürünlerin fiyatını bir süreliğine 1 liraya indirdi.

AÇLIKTAN KURTULDUK
Lise ve üniversite öğrencileri, öğrenci kartlarını göstererek, çiğ köfte, tavuklu sandviç, porsiyon köfte gibi yemekleri 1 liraya yiyebilecek. Bazı esnaf bir hafta süre koyarken, bazıları da kampanyayı günde 10 kişi ile sınırlı tutacak. Bostanlı'da çiğ köfte satan çay evinin sahibi Haluk Çetinkaya, Karşıyaka'da sandviç gibi ekmek arası ürünlerin satışını yapan Naci Üstün ve köfteci dükkanı olan Fikret Metin, öğrencilere destek olmak için menü fiyatlarını 1 liraya indirdiklerini açıkladılar. Öğrencilerden Şimay Mumcuoğlu ve Yaren Gibyeli de kendilerini aç kalmaktan kurtardıklarını belirterek, "Bu tür kampanyalar düzenleyenlere minnettarız" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da öğrenciye esnaftan 1 liraya yemek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN