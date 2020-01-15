Karşıyaka’da öğrenciye esnaftan 1 liraya yemek

İzmir'de Karşıyaka esnafı, öğrencilerin uygun fiyata beslenebilmeleri için çiğ köfte, sandviç ve köfte gibi yiyeceklerin fiyatını 1 liraya düşürdü. İzmir'de, öğrencilerin ucuza öğlen yemeği yiyebilmesi için belediyeler kampanya başlattı. Karşıyaka esnafı da buna ortak oldu

İzmir'de Karşıyaka esnafı, öğrencilerin uygun fiyata beslenebilmeleri için çiğ köfte, sandviç ve köfte gibi yiyeceklerin fiyatını 1 liraya düşürdü. İzmir'de, öğrencilerin ucuza öğlen yemeği yiyebilmesi için belediyeler kampanya başlattı. Karşıyaka esnafı da buna ortak oldu. Yiyecek dükkanı olan 20 esnaf, satışını yaptıkları ürünlerin fiyatını bir süreliğine 1 liraya indirdi.



AÇLIKTAN KURTULDUK

Lise ve üniversite öğrencileri, öğrenci kartlarını göstererek, çiğ köfte, tavuklu sandviç, porsiyon köfte gibi yemekleri 1 liraya yiyebilecek. Bazı esnaf bir hafta süre koyarken, bazıları da kampanyayı günde 10 kişi ile sınırlı tutacak. Bostanlı'da çiğ köfte satan çay evinin sahibi Haluk Çetinkaya, Karşıyaka'da sandviç gibi ekmek arası ürünlerin satışını yapan Naci Üstün ve köfteci dükkanı olan Fikret Metin, öğrencilere destek olmak için menü fiyatlarını 1 liraya indirdiklerini açıkladılar. Öğrencilerden Şimay Mumcuoğlu ve Yaren Gibyeli de kendilerini aç kalmaktan kurtardıklarını belirterek, "Bu tür kampanyalar düzenleyenlere minnettarız" dedi.