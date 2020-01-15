‘Kızlarımı görebilmek için işe ihtiyacım var’

İzmir Konak'ta yaşayan 52 yaşındaki Muhsin Darılmaz, Ankara'da tarım işçisi olarak çalışırken 9 yıl önce trafik kazası geçirdi. Çalışamaz duruma gelen talihsiz adamın hayatı, bir yıl sonra eşini kaybetmesiyle daha da kötüleşti. İki yıldır iş bulamadığı için sokaklarda yaşayan Muhsin Darılmaz, kızlarını görebilmek için işe ihtiyacı olduğunu söyledi.

İzmir Konak'ta yaşayan 52 yaşındaki Muhsin Darılmaz, Ankara'da tarım işçisi olarak çalışırken 9 yıl önce trafik kazası geçirdi. Çalışamaz duruma gelen talihsiz adamın hayatı, bir yıl sonra eşini kaybetmesiyle daha da kötüleşti. Darılmaz'ın 7 ve 13 yaşlarında Rabia ve Elif adlarındaki iki kızı da Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruyucu aileye emanet edildi. Yuvası dağılan Darılmaz, iki yıl önce iş bulma umuduyla geldiği İzmir'de de aradığını bulamadı, sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Kızlarını çok özlediğini söyleyen talihsiz adam, "Bunun için çalışmaya ihtiyacım var" dedi.



İŞ BULAMADI

İki yıldır iş bulamadığı için sokaklarda yaşayan Muhsin Darılmaz, "Yaşım geçtiği için kimse iş vermiyor. Ankara'ya dönmek istiyorum ama cebimde otobüs bileti alacak param yok. Bir kaza benim hayatıma mal oldu, yuvam dağıldı, çocuklarımı benden aldılar. Tek isteğim artık bir işimin olması ve çok özlediğim kızlarıma yeniden kavuşabilmek" diyerek yardım çağrısında bulundu.