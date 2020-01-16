İzmir’in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
İzmir'de kahreden olay! Bornova'da kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.