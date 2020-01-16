İzmir'de kahreden olay! Bornova'da kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.