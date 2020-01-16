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'de kahreden olay! 'da kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

İzmir'de kahreden olay! Bornova'da kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

16.01.2020, 09:21

’in ilçesinde, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

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