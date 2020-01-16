Kaderini boynuna yazmış!

İki yıl önce boğazına dövme ile ‘Cut Here’ (buradan kes) yazdıran İzmirli genç reklamcı Destan Arda, cam kapının boynunu kesmesi sonucu feci şekilde can verdi.

zmirli genç reklamcı, akıl almaz bir kazanın kurbanı oldu. Boynunda 'cut here' (buradan kes) şeklinde bir dövmesi olan Destan Arda (25), arkadaşlarıyla şakalaşırken üzerine düştüğü cam kapı boynunu kesti. Aşırı kan kaybeden talihsiz genç kurtarılamadı. İstanbul'da yaşayan Destan Arda'nın, memleketi İzmir'e ailesini ve arkadaşlarını görmek için kısa bir tatile geldiği öğrenildi. Olay anında yanında bulunan arkadaşı Hüseyin E. "Gece geç saatlere kadar eğlendik. Şakalaşırken dengesini kaybedip cam kapının üzerine düştü" dedi. Benzeri 100 yılda bir yaşanacak acı olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi 03.30 sıralarında Konak'ın Hatay semti Kılıçreis mahallesi 319 sokak üzerinde yaşandı. İzmir'e geldiğinde Mordoğan'da ailesinin yanında kalan Destan Arda, o gece Hüseyin E'nin evindeki partide yakın arkadaş grubu ile eğleniyordu.Talihsiz genç, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybedip üç parçalı cam kapının üzerine düştü. Kırılan cam parçaları boğazına saplanan Destan Arda, bir anda aşırı kan kaybetmeye başladı. Ne yapacağını şaşıran arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay anını Yeni Asır'a anlatan Hüseyin E. "Çok güzel bir akşamdı. Bir anda Destan dengesini kaybedip kapının üzerine düştü. Cam kapı patlamadı, parçalara ayrıldı. Bir tek çenesinde bir kesi, bir de şah damarında kesi oldu. Çok kan kaybetti. Boynundaki yazı kaderi oldu. Onun yokluğuna nasıl alışacağım bilmiyorum. Kardeşim gibiydi" şeklinde konuştu.Destan Arda'nın boynundaki 'Cut Here' dövmesinin GTA-5 adlı bilgisayar oyunundaki bir karakterin boynunda yazdığı öğrenildi. Arda'nın 2 yıl önce Alsancak'ta yaptırdığı dövme için, ailesi ve arkadaşlarına "Bu dövmeyi gören benimle bırak kavgayı, tartışmaya bile girmiyor. Rahat ediyorum" dediği belirtildi.Talihsiz gencin cenazesi yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınarak, Urla'da toprağa verildi. Ağabey Erhan Arda, "Destan boynundaki dövme ile kendi ölüm destanını yazdı sanki. Yaşananlar inanmak istemediğimiz kötü bir şaka gibi" dedi. Evladının ölüm haberi ile yıkılan anne Zafer Arda'nın de sakinleştiricilerle ayakta kaldığı öğrenildi.FATİH ŞENDİL