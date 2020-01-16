Siyaset Akademisi’nde kayıtlar 27’sine kadar

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Birim Sorumlusu Bilal Kırkpınar, partisinin 19'uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını ve kayıtların 27 Ocak'a kadar devam edeceğini açıkladı.



AK Parti'nin Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açıp, bütün ezberleri bozduğunun altını çizen Kırkpınar, "AK Parti her zaman gelişmeyi ve bulunduğu noktadan ileriye gitmeyi hedeflemiş siyasal bir harekettir. Bütün seçimlerde açık ara farkla galip gelen partimizin başarısının altında yatan en önemli uygulamalardan birisi de AK Parti Siyaset Akademisi'dir" dedi.



■ METİN BURMALI