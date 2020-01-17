Ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında

İzmir'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K. (19) olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarınca tespit edilen A.K. aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K. hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. A.K.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup, adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği sorusu ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak



. ■ ÖMER DUR