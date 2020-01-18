Behçet Uz’a Büyükşehir şikayeti

Anma törenine, İzmir’in bilim ve sanat dünyasından pek çok kişi katılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nden hiç bir yetkilinin katılmamış olması tepki çekti.

İzmir'in efsane belediye başkanlarından olan Behçet Uz, doğumunun 127'nci yılında, Kültürpark'ta bulunan anıtının önünde anıldı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği anma töreninde Behçet Uz'un İzmir için yaptıkları, Kültürpark'ın önemi ve İzmir'in değerleri konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde Kültürpark'ta gerçekleştiren ve bölgenin tarihi dokusunu alt üst eden yıkımlar ve kentte var olan diğer problemler Behçet Uz'a şikayet edildi. 'BİZ KORUYACAĞIZ'

Anıtın önünde açıklamalarda bulunan İzmir Atatürk Ormanı ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu, son dönemde Kültürpark'taki kültürel miraslara yapılanları anlatarak, Büyükşehir Belediyesi'ne İzmirliler yerine diğer şehirlerden liyakatsız kişilerin alındığını iddia etti. Maruflu, "Günümüz İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri geçmiş değerli başkanlarımızın İzmir'e kattıklarını koruyup kollamayarak bu şehre ihanet etmektedir" diye konuşurken "Kültürpark'ı ve İzmir'in değerlerini bizler halk olarak koruyacağız" dedi.



'PROBLEMLERİ ANLATTIK'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Sancar Maruflu, "İzmir'de var olan problemlerin çoğunu değerli belediye başkanımız Behçet Uz'a şikayet ettik. Onun huzurunda problemleri dile getirdik. Behçet Uz'un İzmir'e kattığı değerleri ve emanetleri şimdinin belediye yöneticileri koruyup, kollayamamaktadır. Bu emanetin en başı Kültürpark'tır. İzmir'de başka yer yokmuş gibi Kültürpark'ta hiçbir manası yokken üretici pazarının açılmasını da şikayet ettik. Ayrıca kentin görüntü ve gürültü kirliliğini de şikayet ettik" die konuştu.



■ MERT ALPDÜNDAR