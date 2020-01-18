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Parkı'nda ilk defa kaplan doğdu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk defa kaplan doğdu

18.01.2020, 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020,15:05

Büyükşehir Belediyesi Parkı ailesine yeni bir üye daha eklendi. Bir ay önce dünyaya gelen dişi kaplan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan ilk kaplan olma özelliği taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği her geçen gün artıyor. 138 tür ve 2 bin 680 hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkına yeni bir üye daha eklendi.

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