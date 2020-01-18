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'de elektrikler ne zaman gelecek? elektrik kesintisi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi!

18.01.2020, 09:28

'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik duyurusunu paylaştı. İzmirliler elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR

18.01.2020 09:0017:00 YAKAPINAR MAH. TOPRAK SU-1 TRAFOSU TAMAMINDA

BAYRAKLI

18.01.2020 09:0017:00 EMEK MAHALLESİ, 7290 - 7290/2 - 7290/3 - 7293 - 7292 SOKAKLAR VE CİVARI

18.01.2020 09:0017:00 ALİJA İZETBEGOVİÇ, 269/9,269/12,269/13,273/1 SOKAKLAR VE CİVARI

18.01.2020 09:0017:00 1609/2-1629-1626/3-1627-1627/1 SOKAK VE CİVARI

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