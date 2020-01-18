İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirliler elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR 18.01.2020 09:0017:00 YAKAPINAR MAH. TOPRAK SU-1 TRAFOSU TAMAMINDA BAYRAKLI 18.01.2020 09:0017:00 EMEK MAHALLESİ, 7290 - 7290/2 - 7290/3 - 7293 - 7292 SOKAKLAR VE CİVARI 18.01.2020 09:0017:00 ALİJA İZETBEGOVİÇ, 269/9,269/12,269/13,273/1 SOKAKLAR VE CİVARI 18.01.2020 09:0017:00 1609/2-1629-1626/3-1627-1627/1 SOKAK VE CİVARI