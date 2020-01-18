İzmir'de ‘Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi’

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi başladı. Açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Dr. Sema Ramazanoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile tıp ve teknoloji dünyasından bilim insanları katıldı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan da sağlık alanındaki teknolojik gelişmenin dünyanın geleceğini etkileyeceğini aktararak, konuyla ilgili eğitim alan genç araştırmacıları desteklediklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar da, "Yapay zeka ile sağlıkta verilerin çok kolaylıkla aktarılması söz konusu hale geldi. Teknoloji ne kadar hızla ilerlerse ilerlesin hekimliğin yerini alamayacak ama tıpta daha çok kullanılır hale gelecek" diye konuştu. Kongre başkanlığını İzmir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun üstlendiği kongre 2 gün sürecek.