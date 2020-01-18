Suç makinesini bekçiler yakaladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaya olarak devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelenip durdukları Tuncay U.'nun üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. Yakalanan zanlının 9 sabıkası olduğu ortaya çıktı.

305 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaya olarak devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelenip durdukları Tuncay U.'nun üzerinde 'Skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin 6 ayrı suçtan 9 sabıkası olduğu ortaya çıktı. Olay önceki gece 03.00'da İnönü Caddesi'nde meydana geldi.Bekçiler, 35 GC 0114 plakalı araçtan inen 3 kişiden 26 yaşındaki Tuncay U.'nun montunun kabarık olmasından şüphelenerek durdurdu. Şüpheli gencin montunun fermuarını açmasını isteyen ekipler, Tuncay U.'nun üzerindeki poşetin içine baktıklarında 305 gram 'Skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. TUNCAY U.'nun 'Kasten Yaralama', 'Taksirle Adam Öldürme' ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' gibi 6 farklı suçtan 9 adet sabıkasının bulunduğu kaydedildi. Yasal işlemler için İzmir Emniyeti Narkotik Büro Amirliği'ne teslim edilen Tuncay U. tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi.