  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Geri dönüşüm kutuları tepki çekti

kutuları tepki çekti

Geri dönüşüm kutuları tepki çekti
Giriş Tarihi: 19.1.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ Şirketi'nce işletilen arabalı vapurlardaki geri dönüşüm kutularının konulduğu yer vatandaşların tepkisini çekti. Geri dönüşüm kutularının vapur içindeki başka bir köşeye taşınmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.



YERİ UYGUN DEĞİL
Vapur içindeki geri dönüşüm kutularının devrim şehidi Kubilay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın fotoğraflarının hemen önüne konulmasının doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Arabalı vapurlardaki geri dönüşüm kutularının konulduğu yerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Fotoğrafların hemen önünde bildiğiniz çöp kutuları var. Bu görüntü kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geri dönüşüm kutuları tepki çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN