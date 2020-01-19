Geri dönüşüm kutuları tepki çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ Şirketi'nce işletilen arabalı vapurlardaki geri dönüşüm kutularının konulduğu yer vatandaşların tepkisini çekti. Geri dönüşüm kutularının vapur içindeki başka bir köşeye taşınmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
YERİ UYGUN DEĞİL
Vapur içindeki geri dönüşüm kutularının devrim şehidi Kubilay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın fotoğraflarının hemen önüne konulmasının doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Arabalı vapurlardaki geri dönüşüm kutularının konulduğu yerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Fotoğrafların hemen önünde bildiğiniz çöp kutuları var. Bu görüntü kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.
YERİ UYGUN DEĞİL
Vapur içindeki geri dönüşüm kutularının devrim şehidi Kubilay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın fotoğraflarının hemen önüne konulmasının doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Arabalı vapurlardaki geri dönüşüm kutularının konulduğu yerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Fotoğrafların hemen önünde bildiğiniz çöp kutuları var. Bu görüntü kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.
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