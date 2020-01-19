İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 176 şüphelinin büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları belirlendi. 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 145 şüpheli gözaltına alındı.



'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık yasasından yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici açıklamalarda bulundukları



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, düzenlenen geniş çaplı operasyonu Yeni Asır'a değerlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında aktif görevde olan subayların da olduğunu belirten Aşkın, "Operasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT ortaklığında geçekleştirdik. Şüphelilerin çoğu pişmanlık ifadesi verdi. Önümüzdeki operasyonlara da katkı sağlayacak. Bütün terör örgütleri gibi alçak terör örgütü FETÖ ile de mücadelemiz devam edecek. İzmir'de FETÖ'nün kökünü kazıyacağız" dedi.



ŞENOL KANTÜRK