Mavi kapaklar hayatını değiştirdi

İzmir'in Tire ilçesinde, Sami Uludağ'ın yaklaşık 1 yıldan bu yana topladığı mavi kapaklar, 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan Suzan Görüşük'ün hayatını değiştirdi. Kampanya gönüllüsü Uludağ'ın çabalarıyla akülü aracına kavuşan engelli kadın mutluluktan havalara uçtu. Görüşük, "Eşimle birlikte geçirdiğim motosiklet kazası sonrası boynum kırıldı. Ölümden döndüm. Omurilik zedelemesi nedeniyle felçli kaldım. Artık akülü aracımla yıllar sonra evimin dışına çıkabileceğim" dedi.



SIRA ÖDEMİŞLİ GENÇTE

183 bin kapakla Görüşük'e umut olan Sami Uludağ ise, "Aslında Suzan hanımın akülü aracı Ödemişli bir engelli çocuğumuza Tireli bir hayırsever tarafından hediye edilmişti. Ama genç kardeşimiz, akülü aracın kendisine büyük gelmesi nedeniyle kullanamadı. Ödemişli aile akülü aracı Suzan hanıma verdi. Ben de Suzan hanım için 1 yıldır biriktirdiğim kapakları Ödemişli aileye verdim. Şimdi o gencimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.



■ NADİR UYSAL