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Kiraz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İzmir Kiraz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

20.01.2020, 20:31 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020,20:32

’in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kiraz ve Ödemiş'teki hastanelere kaldırıldı

'in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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