İzmir’in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kiraz ve Ödemiş'teki hastanelere kaldırıldı
İzmir'in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İzmir Kiraz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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