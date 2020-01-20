Üç sır ölüm

İzmir’in Çiğli, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde hayatlarını kaybeden biri kadın 3 kişinin ölümü ile ilgili sır perdesi hala aralanmadı. İkisi intihar biri kaza ile biten üç olayda kafaları karıştıran ifadeler ve deliller var

YER: ÇİĞLİ TARİH: 14 Ocak 2020

1- ŞENGÜL'Ü ÖLÜME KİM SÜRÜKLEDİ?



KONAK Çankaya'da bir atölyede gelinlik mağazası olan 50 yaşındaki Şengül Kurt, eşi ve çocukları evde olduğu sırada balkonda kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Şengül Kurt'un, bıraktığı notta eski patronu tarafından tacize uğradığını yazdığı ve ölümüyle ilgili 4 kişiyi suçladığı ortaya çıktı. Şengül Kurt'un eşi Hüsamettin Kurt, eşinin ölümüne, eski patronu Hakan Y. ile birlikte Bora Ö, Yeliz P. ve Sevil Y'nin sebep olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Üç çocuk annesi olan Şengül Kurt'un büyük oğlu Cemal Kurt da, "Bu işin peşini bırakmayacağız, eski patronu ve arkadaşları annemin ölümünden sorumlu. Yargıda hepsinin hesap vermesini ve cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.





YER: BUCA TARİH: 17 OCAK 2020

2- KAZA MI CİNAYET Mİ?



İZMIR Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında, yolda bir motosiklet, 40 metre ilerisinde ise bir ceset olduğunu gören sürücüler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, cesedin Muğla Bodrum nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Haldun Aydoğdu'ya ait olduğunu tespit etti. Aydoğdu'nun cesedinin üzerinde kaza nedeniyle sürtünme ve kırıklar olduğu, otoyol bariyerlerinde ise 35 metrelik bir sürtünme izi tespit edildi. KAZANIN başka bir aracın sıkıştırması veya çarpması sonucu meydana gelip gelmediği yapılacak detaylı araştırmadan sonra ortaya çıkacak. Kaza saatlerinde o bölgeden geçen araçların içindeki sürücü ve yolcular olmak üzere kapsamlı bir HTS kaydı araştırılması yapılarak olay aydınlatılacak.

YER: KONAK TARİH: 15 OCAK 2020

3- TANIKLARDAN ÇELİŞKİ DOLU İFADELER...



ARKADAŞINI kucaklamak isterken dengesini kaybedip, salonun cam kapısına düşüp, kopan cam parçalarının boğazına saplanması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Destan Arda'nın (25), olay anında evde bulunan 2 arkadaşının polise farklı ifade verdiği ortaya çıktı. Ev arkadaşı H.E. (27), birlikte alkol ve uyuşturucu aldığı Arda'nın şaka amaçlı Ayşe N.İ'yi (25) kucağına almak isterken düştüğünü söyledi.



'UYANINCA GÖRDÜM'

AYŞE N.İ. ise ifadesinde, Bostanlı'daki evinden çıkıp Destan Arda'nın evine geldiğini belirterek, "Evde hep birlikte alkol aldık, evin içinde ışıklar yanmıyordu, karanlık bir ortam vardı. Destan ve H.E. uyuşturucu kullanmıştı. Ben de sızmıştım. Daha sonra bir gürültü duydum ve kalktım. Destan'ı kapı eşiğinde, yerde kanlar içinde gördüm. Sonrasını tam hatırlamıyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL