Menderes’te çöp tesisi isyanı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'in Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkisine yapmayı planladığı entegre katı atık tesisine AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı ve bölgede yaşayan köylüler isyan etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'in Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkisine yapmayı planladığı entegre katı atık tesisine AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı ve bölgede yaşayan köylüler isyan etti. İlçe Başkanı Süleyman Artcı ve ilçe yöneticilerinin tesisin yapılması planlanan Gökova'da yaptığı toplantıda, "Menderes'te çöplük yaptırmayacağız" dedi. Menderes'in İzmir'in tarım ve turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Artcı, "Menderes'in çöplük olması ile ilgili alınan karara CHP'li meclis üyeleri göz yumdu. Biz ilçeyi çöplüğe çevirmelerine izin vermeyeceğiz. İzmirli hemşehrilerimizden de konuya duyarlı olmalarını bekliyoruz. İçme suyunun sağlandığı bölgeye böyle bir tesisin yapılması doğru değil. Menderes Belediye Başkanı'nı ve ilçeyi sahipsiz bırakan meclis üyelerini kınıyorum" ifadelerini kullandı.



'BAKAN ONAY VERMEDİ'

Yeni bir çöp tesisine karşı olmadıklarını ancak bölge olarak yanlış bir yer tercih edildiğini belirten AK Partili Artcı, 10 yıldır bu tartışmanın devam ettiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tesis için onay verdiği yönünde çıkan haberlerin de doğru olmadığının altını çizen Artcı, "Öyle bir şey yok. Olur ayrı bir şey, ön izin ayrı bir şey. CHP'li Tunç Soyer yapmak istiyor, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da çanak tutuyor. Geçmiş dönemde bunu karşı çıkan belediye başkanı adaylığından oldu. Olur konusunda bir şey yok" diye konuştu.





GELİRLERSE TAŞLARIZ

Taşıma su ile evlerine su getirdiklerini anlatan köylülerden Güllü Sandal, "Buraya çöp tesisi yapmak için gelirlerse taşla sopayla kovalarız. Başkan gelsin burada kadınlarla konuşsun. Hayvanlarımız zarar görecek, çevremiz kirlenecek. Biz burada o tesisi istemiyoruz" açıklamasını yaptı.



HAVA YOLUYLA MI TAŞIYACAK?'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da çöp tesisinin konumuyla ilgili eleştiride bulundu. Buca, Karabağlar, Narlıdere, Gaziemir ve Balçova gibi İzmir'in en büyük ilçelerinin günlük ortalama 2 bin ton çöpünün bu bölgeye taşınacağını hatırlatan Hızal, "Söz konusu çöp taşıma işlemi hava yolu ile yapılmayacağına göre bu çöp arabaları havzadan geçecek. Her gün yüzlerce çöp arabasının geçmesi havza çevresine fazlasıyla zarar verecek. Bu tesisi yapmaya çalışmalarındaki amaçlarını anlayamıyoruz. Umuyoruz ki tesisin yapılması için alternatif lokasyonları belirler ve daha uygun bir konumda karar kılınmasına olanak tanırlar" dedi.

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