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İzmir Karabağlar'da eski koca dehşeti

23.01.2020, 17:59

'in ilçesinde çalışanının eski eşiyle kavgasını önlemeye çalışırken bıçaklanan iş yeri sahibi ağır yaralandı. C.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.A. (41) bir süre önce boşandığı eşi S.A'nın Aydın Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İkili arasında henüz nedeni belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olaya müdahale eden iş yeri sahibi Halil Onay (35), ikiliyi ayırmaya çalıştığı sırada C.A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çalışanları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

C.A, polis tarafından gözaltına alındı.

AA
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