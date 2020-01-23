Pınarbaşı’nı moloz çöplüğüne çevirdiler

Bornova’daki Pınarbaşı mahallesinde kimliği belirsiz kişilerin geceleri kamyonlarla moloz döktüğü cadde, çöplüğe döndü. Belediyenin temizlemeye yetişemediği molozlar tepki çekti

İzmir Bornova'da, fabrikaların yoğunlaştığı Pınarbaşı'nda yol kenarına dökülen molozlar vatandaşların tepkisine yol açtı. İnşaat malzemelerinden oluşan atıkların akşamları aynı noktaya döküldüğü iddia edilirken, belediye molozların toplamak için çalışma başlattı. İlçe sakinleri, çoğu inşaat atıklarından oluşan molozlar nedeniyle tepkilerini dile getirirken, belli aralıklarla bölgedeki molozları topladıklarını belirten Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Rasim Güney, atıkların kimliği belirsiz kişilerce aynı yere döküldüğünü öne sürdü. Özellikle gece sokağın ıssız olduğunu belirten Güney, "Geç saatlerde Bornova'nın dışındaki ilçelerden gelip, moloz yığınlarını buraya döküyorlar. Hatta plakalarını sökerek yapıyorlar" dedi.



BİR KAMYONU YAKALADIK

Sivil ekip kurduklarını ve denetim başlattıklarını anlatan Güney, "Ekiplerimiz başka ilçeden gelen bir kamyonu plakası sökülmüş şekilde yakaladı. Zifiri karanlıkta bunları döküp kaçıyorlar. Bölgeyi 10 gün önce temizledik. Ama yine molozlar yığılmış. İnşaat atıkları, çimento ve beton yığınları var. Toplayıp dökülmesi gereken yerlere götürüyoruz. Vatandaşın bildirmesi durumunda evlerinin önündeki molozları da düşük ücretle bertaraf ediyoruz" dedi.