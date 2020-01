Şarkılarla yürüdüler

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın ikinci gününde ünlü mankenler Amerikalı şarkıcı Eva Simons ve Romanyalı popçu Dharia’nın parçalarıyla podyumda hem yürüdüler hem dans ettiler

Salı günü kapılarını 14. kez açan IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Leather&More-Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, iki gün boyunca birbirinden iddialı defilelere ev sahipliği yaptı. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen 2 büyük organizasyon kapsamında sergilenen defilelerde Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Tuğba Melis Türk, Itır Esen ile birlikte İzmir ve İstanbullu mankenler boy gösterdi. İkinci gün yapılan Hot Contact firma defilesinde podyuma çıkan Amerikalı şarkıcı Eva Simons ve Romanyalı popçu Dharia, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konuk solistler ayrı ayrı şarkı söylerken podyuma çıkan modeller hem yürüdü hem de dans etti. Eva Simons ve Dharia, sahne dekoru, barkovizyon görselleri ve canlı renklerden oluşan kostümleriyle defileye ayrı bir renk kartı.

RENK CÜMBÜŞÜ

If Wedding Fashion kapsamında ilk gün World Of The Fashion, Ümit Collection, Invito ve Murat Acar defileleri düzenlenirken, Deri Fuarı'nda da karma defile ve Fergucci firması koleksiyonları sunuldu. If Wedding Fashion fuarının ikinci gününde ise Hot Contact, Seren Moda ve In Couture defileleri gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurtdışından on binlerce ziyaretçiyi buluşturan fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilirken, Leather & More Fuarı ise yine Büyükşehir'in ev sahipliğinde; Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Odası partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlendi.

ERCAN AKGÜN