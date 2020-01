Asansör tartışması PM’ye de taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un, AND asansör denetim firması ile çalışmaları için ilçe belediye başkanlarına yaptıkları ziyaretler CHP PM’de tartışmaya yol açtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un AND Asansör şirketinin Genel Müdürü olduğu belirtilen Bahri Şahin ile birlikte İzmir ve İstanbul'daki belediyeleri gezerek ilçelerindeki binaların asansör muayenelerini bu firmaya vermeleri yönünde baskı yaptığı iddiaları Parti Meclisi'ne taşındı. 17 Ocak'ta toplanan Parti Meclisi'nde eski İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi İlhan Cihaner, Özkan ve Özkoç hakkındaki iddiaları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Cihaner'e, Kılıçdaroğlu'nun yanıtının, "Beni arayan belediye başkanlarına TMMOB'u öneriyorum" dediği öğrenildi.



'ARKADAŞIM' DİYE SAVUNDU

ÖTE yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Özkan ise, iddiaları reddederken, "Ben ilgili şirketin ne bir işini ne de iş takipçiliği yaptım. Engin Özkoç ve AND müdürü Bahri Şahin benim partili arkadaşlarım. Onlarla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz" diye konuştu. CHP'LI belediyelerde TMMOB tarafından yapılan rutin asansör muayenelerini, AND denetim şirketinin almaya başladığı ve bu şirkete Özkan ve Özkoç'un aracı olduğu yönündeki gelişmeleri ilk Yeni Asır kamuoyuna duyurmuştu. Özkan ve Özkoç'un aynı zamanda CHP İstanbul İl eski Başkanı olan Bahri Şahin ile birlikte belediyeleri ziyaretleriyle ilgili fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. Yeni Asır'ın haberlerinin ardından açıklama yapan Makine Mühendisleri İzmir Şubesi de isim vermeden Özkan'a tepki göstermişti. Odanın İzmir Şubesi Başkan Vekili Semih Yalçın, "31 Mart sonrasında İzmir'de 24 belediyeyi yönetmeye hak kazanan CHP'nin bir milletvekili, bu belediyelerin bazılarını bir akredite muayene kuruluşunun temsilcisi ile birlikte pazarlamacı edasıyla kapı kapı gezmiştir. Oda olarak çok sayıda CHP'li belediye ile protokolümüz bulunuyor. Ancak belediyelerin bir kısmı bizimle yaptıkları protokolleri "yukarıdan" gelen yoğun baskı gerekçesiyle yenilemeyi düşünmediklerini beyan etti" ifadelerini kullanmıştı.