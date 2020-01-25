‘İthal’ Özkan İzmir’e çöktü

CHP’de ithal vekil olarak geldiği İzmir’in patronu olmak için çalışan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, hedefine yaklaştı. 31 Mart’ta 3 ilçede belediye başkan adayını belirleyen Özkan, ilçe kongrelerinde de desteklediği 6 ismi ilçe başkanı seçtirmeyi başardı. Şimdi ise sırada 6 Şubat’taki il kongresinde desteklediği mevcut il başkanı Deniz Yücel’i seçtirmek kaldı

İzmir'de siyaset yapan herkes CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın CHP'nin kentteki tek patronu olma hevesiyle yanıp tutuştuğunu bilir... Özkan, şimdi bu hedefine çok yaklaştı... Çünkü, 31 Mart yerel seçimlerinde Çiğli, Buca ve Çeşme'de kendine yakın isimleri belediye başkanı yaptıran Özkan, CHP'nin İzmir'deki ilçe kongrelerinden en güçlü isim olarak çıktı. Konak, Bornova, Buca, Çiğli, ve Çeşme'de Özkan'ın desteklediği isimler ilçe başkanı seçildi. Şimdi de Özkan'ın yanına çektiği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel 8 Şubat'taki il kongresine en güçlü aday olarak girmeye hazırlanıyor. İl kongresinde Yücel'in seçilmesi halinde Özkan'ın 'ithal milletvekili' olarak geldiği İzmir'de CHP örgütünün tek patronu haline geldiği adeta tescillenmiş olacak.



KOCAOĞLU FRENLİYORDU

İzmir'le daha önce hiçbir alakası olmayan Özkan, CHP tarafından 2015'te İzmir'de 'kontenjan' milletvekili adayı yapıldıktan sonra kentin patronu olmayı kafasına koydu. Ancak karşısında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu buldu. Kocaoğlu, Özkan'ın partinin İzmir örgütüne hakim olmak için attığı adımları hep frenledi. Hatta, Aralık 2015'teki il kongresinde kürsüye çıkıp Özkan'a, "İzmir'in adresini bilmeyenler, CHP ile alakası olmayanlar kalkıp İzmir'i dizayn etmeye kalkamaz. Kimse İzmir'i köpeksiz köy sanmasın" şeklinde 'ayar' bile verdi.



GİDİŞİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ

2018 başındaki il kongresinde Utku Gümrükçü'yü il başkanı yaptırmak isteyen Özkan'ın karşısına yine Kocaoğlu çıktı. Kongreyi Gümrükçü değil Kocaoğlu'nun o dönem destek verdiği Deniz Yücel kazandı. Hatta Kocaoğlu, son genel seçimde Özkan'ı İstanbul'a göndermeye bile çalıştı. İzmir'den adaylık başvurusu yapan Özkan, önce İstanbul'a kaydırıldı. Ancak son anda yeniden İzmir'e alındı. Ancak Kocaoğlu, 31 Mart'ta yeniden aday gösterilmedi. İşte bu andan itibaren Kocaoğlu'nun gidişini fırsata çeviren Özkan, İzmir'de istediği gibi at oynatmaya başladı. Bir buldozer gibi hedefine ilerleyen Özkan, ilk etapta Çiğli, Buca ve Çeşme'de kendi ekibinden isimleri belediye başkanı yaptırdı. Bunun ardından çok stratejik bir hamle yapan Özkan, 2018'de karşısına aday çıkardığı İl Başkanı Deniz Yücel'i kendi yanına çekmesini bildi ve ardından il örgütünü dizayn etmek için harekete geçti.





SOYER EKİBİYLE YARIŞTI

İlçe kongrelerinde Özkan ve Yücel'in karşısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nun başını çektiği ekip çıktı. Ancak, kongrelerden güçlü çıkan Özkan oldu. Çünkü, Konak'ta Çağrı Gruşçu'yu, Buca'da Hacer Taş'ı, Çiğli'de Mert Özcan'ı, Bornova'da Ertürk Çapın'ı, Çeşme'de Sait Kavasoğulları'nı, ilçe başkanı seçtirdi. Soyer'e yakın ekip ise, sadece Karşıyaka, Karabağlar ve Narlıdere'de net bir zafer elde edebildi.





EN GÜÇLÜ ADAY YÜCEL

Özkan ve yanına çektiği Yücel, 8 Şubat'taki il kongresine de en güçlü ittifak olarak giriyor. Üstelik, Yücel'in adaylığına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği belirtiliyor. Soyer ve kendisine yakın siyaset yapan ekibin Yücel'in karşısına aday çıkarıp çıkarmayacağı bile henüz belli değil. Kılıçdaroğlu'nun Yücel'i desteklemesi nedeniyle Soyer ekibinin aday çıkarmasının zor olduğu konuşuluyor. Yücel'in karşısına Soyer ekibi dışından çıkacak olası bir adayın da şu an için pek şansı gözükmüyor. İzmir'de önce 3 belediye başkanını ve ardından 6 ilçede de parti yönetimlerini belirleyen Özkan, Yücel'i de seçtirirse artık tartışmasız şekilde partinin kentteki en güçlü ismi olacak. Bir dönem 'ithal' diye 'horlanan' Özkan'ın CHP İzmir'in patronu olduğu tescillenecek... Kulislerde konuşulan ise, Özkan'ın bu hedefine ulaşmasının ardından gözünü genel başkanlığa dikeceği...

ERHAN GÜLENÇ