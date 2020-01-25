“İzmir’in bir deprem master planı bile yok

Akhisar’daki 5.4’lük sarsıntı deprem gerçeğini yeniden gündeme getirdi. İzmir’in ise hala bir deprem master planı olmadığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Hüsnü Boztepe, “Doğal Afetler ve Deprem Komisyonu tarafından yürütülmeyen çalışmalar Büyükşehir’in hangi biriminde yürütülüyor?” diye sordu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi ve korkuya neden oldu. Depremle birlikte, şehirlerin olası büyük bir depreme hazır olup olmadığı akıllara geldi.



FAALİYET YÜRÜTÜLMÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İzmir'de Deprem Master Planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Akhisar Depremi'nin herkese tekrar deprem gerçeğini hatırlattığını ifade eden Boztepe, İzmir'de deprem araştırma faaliyetlerinin yürütülmediğini ifade ederken, tepkisini dile getirdi. İzmir'in depremselliğinin araştırılması ve güncel teknik çalışmaların yürütülmesi adına kurulması teklif edilen ihtisas komisyonunun oy birliği ile 2019 Aralık'ta mecliste kurulduğunu hatırlatan Boztepe, "Verilen önergede teklif edilen İzmir Deprem Master Planı'nın yapılması adına çalışmaların ihtisas komisyonunca takip edilmesi beklenmektedir. Bu düşünce ile toplantılarına başlayan komisyon çalışmaları Ocak 2020 meclisinde sekteye uğradı. Çünkü meclis başkanlığı gündemde olan maddeyi sonuçlanmış gibi gündemden çekti. Gerekli çalışmaların yapıldığı söylendi. Ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü hali hazırda deprem araştırma faaliyetlerinin yürütülmediği biliniyor" dedi. Kentleşmenin en önemli ayağı olan şehir planlaması adına en temel çalışmanın deprem araştırmaları olduğunu belirten Boztepe, "1999 sonrasında yaptırılan ve bugün bilimsel hiçbir güncelliği olmayan, İzmir kent sınırlarını kapsamayan çalışma yerine, İzmir Deprem Master Planı yapılarak güncel kent planlaması çalışmalarına altlık oluşturması gerekiyor" dedi.



ÖYLE ANLAM KAZANIR

Kentsel dönüşüm çalışmaları, ulaşım planlaması, afet planları benzeri tüm çalışmaların, Deprem Master Planı'nın yeniden hazırlanması ile anlam ve işlevsellik kazanacağını sözlerine ekleyen Boztepe, "Konuyla ilgili çalışmalar kim tarafından yürütülüyor?" diye sordu.



'DEPREM PROFESÖRÜ NEDEN DAVET EDİLMEDİ?'

DOĞAL Afetler ve Deprem Komisyonu'nun belediye meclisini ve akabinde de İzmir halkını meclis aracılığı ile bilgilendirmek amacıyla DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibini sunum yapmak adına davet ettiğini hatırlatan Boztepe, bu girişimlerin meclis tarafından destek görmediğini aktararak, "Bu konuda Türkiye'de sayılı isimler arasında yer alan ve İzmir Deprem Master Planı çalışmasında projenin hazırlıklarını yürüten saygın bir bilim insanı neden sunum yapılmak için davet edilemiyor?" sorusunu yöneltti.

' KAMUOYUNU YANILTIYORLAR'

İZMİR'DE deprem ile ilgili çalışmanın Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) koordinasyonunda gerçekleştirilmesi teklif edildiğini ifade eden Hüsnü Boztepe, "Valilik makamı ve AFAD yetkilileri, ilgili bilim insanları tarafından bu konuda bilgilendirilerek çalışmanın hangi esaslar dairesinden yapılacağı defaten toplantılarda anlatılmıştır. İşin tuhaf tarafı, bu toplantılara Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratları da katılmasına rağmen, bugün çalışmaların yapıldığını söylemek kamuoyunu yanıltmaktadır" dedi.