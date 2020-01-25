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“Oğuz’un ’deki referansı kimdir?”

“Oğuz’un CHP’deki referansı kimdir?”
Giriş Tarihi: 25.1.2020

Genel Başkan Yardımcısı ve , iltisakı nedeniyle tutuklanan ’li Başkanı ’la ilgili CHP yöneticilerin kaçak dövüştüklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, FETÖ iltisakı nedeniyle tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'la ilgili CHP yöneticilerin kaçak dövüştüklerini söyledi. CHP Konak eski ilçe Başkanı Aytekin Tunus'un Oğuz'un daha önceki adaylık sürecinin örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla engellendiğini açıkladığını hatırlatan Dağ, adaylık süreci FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle engellenen bir kişinin daha sonra nasıl olup da Belediye Başkan adayı yapıldığı sorusuna vurgu yaptı. Dağ, "Cevaplanması gereken tek ve net bir soru bulunmaktadır. Urla Belediye Başkanı'nın CHP içindeki referansı kim ya da kimlerdir?" diye sordu.

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