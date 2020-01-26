‘İzmir'de 6.5’lik depremde binlerce ölüm yaşanır’

SON GÜNLERDE ARD ARDA YAŞANAN DEPREMLER, mevcut yapı stoğu ve fay hatlarının yoğunluğu nedeniyle en riskli kentler arasında yer alan İzmir’deki hazırlıksızlığı da gözler önüne serdi. İzmir’in altında 17 fay hattı olduğunu hatırlatan uzmanlar, “İzmir’de Elazığ’daki gibi bir deprem olursa çok daha fazla can kaybı olur” uyarısında bulundu

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarsarken İzmir'in depreme ne kadar hazır olduğu sorusunu da gündeme getirdi. İzmir'de deprem olması durumunda yaşanabilecekleri ve yapılması gerekenleri Yeni Asır'a anlatan Yer Bilimci Prof. Dr. Atilla Uluğ, "İzmir'de 6.5 ve üstü büyüklüğünde depremde binlerce ölüm olabilir. Yapı stoğunun sadece yüzde 10'u sağlam" ifadelerini kullanırken, İzmir'in olası bir depreme hazırlıklı olmadığını söyledi.



YÜZDE 90'I SAĞLAM DEĞİL

Uluğ, "İzmir'de deprem ile alakalı raporlarda 6.5 ve büyüklüğünde deprem olması durumunda binlerce kişi ölebilir. Binalarımız son derece kötü durumda. Yapı stoğunun son derece kötü olduğu ortaya çıktı. O günden sonra da doğru düzgün adım atılmadı" ifadelerini kullandı. İzmir'in son derece sorunlu yolları, kavşakları, viyadükleri ve binaları olduğunu vurgulayan Uluğ, "İzmir kesinlikle depreme hazır değil. İnşaat Mühendislerine araştırma yaptırdık. İzmir'deki hasarlı yapı stoğu konusunda. Son derece kötü bir rapor çıktı. İzmir'in binalarının sadece yüzde 10'u sağlamken geri kalan yüzde 90'ı yıkılabilir durumda. Fay hattı araştırmaları yerine kenti depreme güvenli hale getirmek gerekiyor" dedi.



SONUÇLARI DAHA AĞIR OLUR

Yeni Asır'a konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, "İzmir fay hatları üzerine kurulmuş bir şehir. İzmir'in altında toplam 17 fay hattı var. Bunlar 6 ile 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip. İzmir'de Elazığ'daki gibi bir deprem olduğunda çok daha fazla bina yıkılır. Çok daha fazla insan kaybına neden olur. Çünkü İzmir'in nüfus yoğunluğu çoğunlukla faylara çok yakın yerlerde bulunmaktadır. Ayrıca İzmir'de bir çok yerde çürük zemin var. Bu zeminlerin üzeri yapılarla dolu" diye konuştu. Sözbilir, "İzmir'de çok fazla yaşlı ve deprem yönetmeliğine uymayan bina var. Bunlarda ciddi sıkıntı var" diye konuştu. İzmir'in yapı stoğunda iyileştirmeler yapılması gerektiğinin altını çizen Sözbilir, "Dünyada öncelikle genç nüfusun nerede barındığına bakılıyor. Okullar, kışlalar, hastaneler nerelerde kurulmuş, hangisinde tehlike var? Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Ardından sıkıntılar var ise deprem master planlarına bakılarak iyileştirmeler yapılmalı" dedi.



DEPREM MASTER PLANI BAŞLAYACAK

İzmir'de valilik başkanlığında toplantılar yapıldığı bilgisini veren Sözbilir, "Valilik önderliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Şubat ayında deprem master planı başlayacak. Bu projede 11 üniversiteden 60 bilim insanı bulunacak. Projeyi 29 Ekim 2023'e kadar teslim etmeye çabalayacağız" dedi.



AKUT'UN KOORDİNASYONU KARABAĞLAR'DAN

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) Elazığ Depremi operasyonu İzmir Karabağlar'dan yönetildi. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hemen harekete geçen AKUT yöneticileri, Karabağlar'da geçen hafta açılan Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkesinde durum tespiti yaptı. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve ekibi, yaptıkları değerlendirmenin ardından kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.



ÖZKAN'DAN SKANDAL DEPREM PAYLAŞIMI

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından büyük bir skandala imza attı. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir hastane fotoğrafı kullanarak "Sağlam olması gereken yerlerin başında hastaneler geliyor fakat durum oralarda da iç açıcı değil" ifadelerini kullandı. Ancak Özkan'ın kullandığı görselin Şanlıurfa'da tadilatta olan bir hastanenin fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

MERT ALPDÜNDAR