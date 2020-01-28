CHP İzmir’de ikinci adayın ayak sesleri

CHP İzmir’de yaklaşan il kongresine Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun desteğini alan mevcut İl Başkanı Deniz Yücel’in tek aday olarak gidebileceği konuşuluyor. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in destek verebileceği ikinci bir ismin de hesapları karıştırması ihtimali var. Soyer’in bugün il başkanlığında Yücel ve ilçe başkanlarıyla yapacağı toplantı ise bu konuda kritik önem taşıyor.

CHP İzmir'de il kongresine 11 gün kala hareketlilik de artıyor. İzmir Milletvekili Atila Sertel'in görüştüğü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'le devam edeceğiz" dediğini açıklamasının ardından hafta sonu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Karşıyaka'da il ve ilçe örgütüyle buluştuğu yemekte tablo biraz daha netleşti. Salıcı, Ankara Çankaya'daki tek adaylı kongreyi örnek göstererek, İzmir için de uzlaşı adayı mesajı verdi. Salıcı'nın bu sözleri Yücel'e aslında açıkça yapılmış bir destekti.



GÖZLER SOYER'DE

Salıcı'nın ardından gözler şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de. Bugüne kadar Soyer'in uyumlu çalışamadığı gerekçesiyle Yücel ismine karşı çıktığı ve eski milletvekili adayı Devrim Barış Çelik'i il başkan adaylığı için hazırladığı biliniyordu. Buna paralel olarak da Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, ilçe kongrelerinde Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kurduğu ittifaka karşı adaylar çıkardı. Nalbantoğlu ve Özuslu'nun destek verdiği adaylar Karşıyaka ve Karabağlar gibi bazı ilçelerde ipi göğüslemeyi başardı.



KRİTİK BULUŞMA

Soyer'in kongre öncesi son viraja girilirken nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken CHP İl Başkanlığı'nda bugün kritik bir zirve var. Soyer, 18.00'de düzenlenecek toplantıda İl Başkanı Deniz Yücel ve yeni seçilen 30 ilçe başkanıyla bir araya gelecek. Toplantı Soyer'in isteğiyle yapılıyor. Soyer'in toplantıda alacağı tavır konusunda daha net işaretler vermesi bekleniyor. 'YÜCEL OLABİLİR'

Soyer, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla ters düşmemek için Yücel'e gönülsüz de olsa destek verirse kimse şaşırmasın. Dün Soyer'e yakın siyaset yapan ve kongre sürecinde de aktif çalışan bir isimle görüştüm. O da "Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yarın (Salı) Başkan Soyer ve Yücel görüşecek. Biz de Yücel'e destek verebiliriz herhalde" ifadesini kullandı.



TÜRKBAY ATAKTA

Öte yandan, Karabağlar'da Yücel ve Özkan'ın çıkardığı adaya rağmen Soyer'e yakın ekibin desteğiyle İlçe Başkanı seçilen Mehmet Türkbay'ın temasları da dikkat çekiyor. İlçe başkanlarıyla görüştü. Milletvekili Murat Bakan'ın da katılımıyla kongre delegeleriyle kahvaltıda buluştu. Belli ki, il başkan adaylığına hazırlanıyor. Türkbay özellikle Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından destekleniyor. Bana gelen bilgiler, Soyer'in açıkça olmasa da Türkbay'a üstü örtülü destek verebileceği yönünde. Ancak, Türkbay'ın Soyer'e yakın ekiple hareket etmesi beklenen delegasyonu konsolide edip edemeyeceği de önemli bir soru işareti.



MUSA ÇAM DA ÇALIŞIYOR

Bu arada partide 2015 önseçiminde İzmir 1. bölgede ilk sırada çıkarak dikkatleri üzerine çeken ve bir dönem milletvekilliği yapan Musa Çam da il başkan adaylığına hazırlanıyor. Bana gelen bilgiler çok yoğun bir temas trafiğinde olduğu yönünde. Aday olursa da sürpriz yapabilir. Çünkü, Yücel'le ilgili örgütte alttan alta bir rahatsızlık olduğu biliniyor. 2010'da il kongresine dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın desteğiyle tek aday olarak giren Ekrem Bulgun 640 delegenin sadece 320'sinin oyunu alabilmişti. Benzeri bir durumun Kılıçdaroğlu tarafından desteklenen Yücel'in de yaşama ihtimali hiç de az değil.

ERHAN GÜLENÇ