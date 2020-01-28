İzmir’de Mardinliler yeni yönetimle yola devam

İzmir Mardinliler Federasyonu, 12 Ocak’ta başkanlığa yeniden Ahmet Tunç’u getirdi. 30 ilçede temsilcilikler kurduklarını belirten Tunç, “Hemşerilerimizin sorunlarına çözüm bulmak için heyecanla göreve başladık” dedi

İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) yeni yönetimini belirledi. İzmir'in gerek sosyal gerekse ekonomik ve ticari hayatında önemli rol oynayan Mardinliler tarafından 2012'de kurulan İMAF, İzmir'in en güçlü dinamikleri arasında yer aldı. 12 Ocak 2020 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa yeniden Ahmet Tunç seçildi. Yeni yönetimle birlikte federasyonun logosu da yenilendi. Yeni Asır'a açıklama yapan İMAF Genel Başkanı Ahmet Tunç, federasyon yönetiminin hukukçu, akademisyen, doktor, işadamı, bürokrat, sanayici gibi 59 kişilik geniş kadroyla yüzünü yenilediğini belirtti.

"İZMİR'İ KUCAKLARIZ"

Sadece İzmir'de yaşayan Mardinlileri değil, tüm İzmir'i kucaklayan yaşanabilir akıllı şehirler olması için, uygulanabilir projelerle hükümet ve yerel yönetimlerle iç içe çalışmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ahmet Tunç, "Bu güçlü ekibimiz İzmir'in 30 ilçesinde temsilcilik oluşturarak ilçelerdeki hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için heyecanla yeni görevlerine başlamıştır" diye konuştu. KADİM ŞEHİR MARDİN

İMAF Genel Başkanı Ahmet Tunç, "İzmir'de de yüzbinlerce hemşerimiz yaşamaktadır ve onların İzmir'in ekonomisindeki yıllık katkısı yaklaşık yüzde 20'dir. Bu yönüyle Mardinliler sadece sayısal çoğunluk değil, kültürel ve ekonomik bir renk olarak da İzmir'in en güçlü toplumsal dinamiklerinden biridir. Bu farklılığı, kültürü Türkiye'nin batısı dünyaya açılan penceresi İzmir'de yaşayan Mardinli hemşerilerimizin kurdukları derneklerini bir araya getirerek 2012 yılında İMAF kısa adı ile İzmir Mardinliler Federasyonu'nu kurulmuştur.

'30 İLÇEDE ETKİNİZ'

Kadim şehrimizin kutsal mirasını, federasyon başkanlarımız bayrak yarışı misali bugüne kadar taşımıştır" dedi. Yeni yönetimde; hukukçu, akademisyen, doktor, işadamı, bürokrat, sanayici gibi geniş bir kadroyla ve katılımla yüzünü yenilediğini belirten Tunç, "Bu güçlü ekibimiz İzmir'in 30 ilçesinde temsilcilik oluşturarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm bulmak için heyecanla göreve başladı. Yenilenmiş eğitim, sağlık, hukuk, halkla ilişkiler gibi komisyonlarımızla; sağlıklı ve adaletli nesillerin yetişmesi için ekiplerimiz federasyonumuzda nöbet sistemi geliştirerek destek olacaktır. Federasyonumuzun yenilenen logosu, Mardin tarihinde önemli bir yeri olan KUFİ yazı karakterinden esinlenerek yapılmıştır. Sadece İzmir'de yaşayan Mardinlileri değil tüm İzmir'i kucaklayan, yaşanabilir akıllı şehirlerin oluşmasına katkı için, uygulanabilir projelerle hükümet ve yerel yönetimlerle iç içe çalışmayı hedeflemekteyiz" dedi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

AHMET Tunç, Abdülkadir Demirtaş, Ahmet Akman, Ahmet Kaymaz, Alaaddin Karadaş, Ali Korkut, Bedi Yazıcıoğlu, Beşir Çoban, Edibe Dinçel, Fadıl Denk, Fuat Mikailoğlu, Fuat Uzunkaya, Halim Çelik, Hamza Alak, Hasan Akbulut, Hatip Karaaslan, Heybet Akyüz, Hıdır Kaymaz, İbrahim Aydemir, İsmail Taş, Kadir Dağ, Kazım Gündüz, Kemal Acar, Kemal Temel, M.Cesur Arslan, M.Nihat Baran, M.Salih Pehlivanoğlu, M.Saraç Batuk, M.Şerif Demir, M.Şerif Ergin, Mahfuz Aydoğan, Mahmut Özen, Mahsun Tarım, Mecit Bozkurt, Mehmet Bozkurt, Mehmet Şah İlhan, Muzaffer Çevrim, Mümtaz Necimoğlu, Münir Ensari, Münir Tunç, Nejat Arslan, Nevzat Arslan, Nurullah Turşak, Ömer Emre Tunç, Rıdvan Bilgiç, Sadık Demircan, Sait Karaaslan, Salih Akan, Selahattin Çelik, Serap Erkan, Serkan Ecevit, Servet Altundağ, Şehmus Yüce, Şeyhmus Arslan, Tekin Cindioğlu, Vedat Matur, Yusuf Çaplık, Zeyni Akmeşe.

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