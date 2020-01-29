CHP'de İzmir kavgası

CHP'de İzmir İl Kongresi gerilimi tırmanıyor. CHP Milletvekili Atila Sertel’in Seferihisar kongresinde yaptığı “Genel Başkan ile görüştüm. Bana ‘Deniz Yücel ile devam edeceğiz’ dedi” açıklamasına, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır sert tepki gösterdi.

CHP'DE 8 Şubat'ta yapılacak İzmir İl Kongresi öncesi heyecan giderek tırmanırken İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Bayır, CHP Milletvekili Atila Sertel'in Seferihisar İlçe Kongresi'nde yaptığı, "Gelmeden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Bana 'Deniz Yücel ile devam edeceğiz' dedi" sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun Yücel'i desteklediği yönündeki kampanyaya karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir söylemine şahit olmadığını söyleyen Bayır, "Ben de İzmir milletvekiliyim, Genel Başkan 'Deniz Yücel'le devam dediyse, bana niye böyle bir şey söylemedi. Genel Başkan'a soruyu ne şekilde sorduğunuz önemlidir. O soru faklı şekilde sorulsa farklı cevap alınırdı" diye konuştu.



ÇARŞAF LİSTE ÇAĞRISI

İzmir'deki ilçe kongrelerinin birçoğunu Divan Başkanı sıfatı ile bizzat yöneten Bayır, "Tek liste ayrıştırır, çarşaf liste birleştirir" diyerek 'kongreye tek listeyle gidin baskısı'nın örgütü ayrıştırmaya hizmet edeceğine vurgu yaptı. Bayır, "Çarşaf liste ile seçime gidildiğinde her üye örgüt kantarına çıkıp kendini tartar. Böylece kazandığında da kaybettiğinde de kabullenmesi kolay olur" dedi.



'ÖNSEÇİM TAVSİYE EDECEĞİM'

Bayır, ilçe kongrelerinde partililerden aldığı talepler üzerine il kongresinde en azından önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde önseçim yapılması için tavsiyede bulunacağını da ifade etti.