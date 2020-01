18 down sendromlu Hilton’da eğitilecek

Bornova Belediyesi, down sendromlu gençlere meslek edindirecek ve onları sosyalleştirecek bir projeye imza atıyor. 18 down sendromlu çocuk 8 hafta boyunca Hilton İzmir Oteli’nde salı ve perşembeleri 1.5 saat eğitim alacak

Bornova Belediyesi, down sendromlu gençlerin meslek sahibi olarak sosyal yaşamda yer alması amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıyor. 18 down sendromlu çocuğa meslek edindirmek amacıyla 'Uygulamalı Servis Eğitimi' verilmesine ilişkin ders ve eğitimler Bornova Belediyesi, Hilton İzmir Oteli ve İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle başlıyor. Projeyle ilgili protokol Hilton İzmir Oteli'nde düzenlenen törenle imzalandı.

TÜRKİYE 'YE YAYILSIN

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eğitim alacak down sendromlu gençlerin de katıldığı törende, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu özel kardeşlerimize mesleki eğitim vererek hem istihdama katkı koyuyoruz, hem de anahtar kelimemiz olan 'iletişim' konusunda farkındalık yaratıyoruz. Sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının bu projeye sahip çıkacağına inanıyorum. Bu rakamı 18'in çok daha ötesine taşımak, daha çok down sendormlu gence iş imkanı yaratmak istiyoruz. Belediye olarak bu örnek projenin Türkiye'ye yayılması için herşeyi yapacağız" dedi. Hilton İzmir Oteli'nde salı ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, 1.5 saat şeklinde gerçekleşecek eğitimler 5 Mart'ta sona erecek. 8 haftalık eğitime katılan öğrencilere sertifika verilecek.