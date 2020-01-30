Semt semt İzmir’in deprem raporu

Jeofizik yüksek mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’i zemin yapısı ve binaların durumu açısından Yeni Asır için semt semt değerlendirdi.

Türkiye, Elazığ'da 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin yaralarını sararken Ege de beşik gibi sallanıyor. Akhisar ve Kırkağaç'taki depremleri de şiddetli şekilde hisseden İzmir'de yapı stoğu kalitesi alarm verirken kentte 17 fay hattının bulunması dikkat çekiyor. Yeni Asır'a değelendirmelerde bulunan jeofizik yüksek mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'i semt semt değerlendirdi, Ege illerindeki riskli yerleri de sıraladı:

KIYI ŞERİDİ DAYANIKSIZ

■ İzmir'de yeni kent merkezi başta olmak üzere kıyı şeridi depreme oldukça dayanıksız. İzmir Körfezi'nin etrafında yerleşim kesinlikle olmamalı.



■ İzmir daha çok Manisa ya da Yamanlar'a doğru genişlemeli. Nüfusun bu bölgede toplanmaması gerekiyor. Körfez kıyıları genellikle eğlence alanları ve ormanlık alan olarak ayrılmalı.



ALTINYOL'UN GÜNEYİNE DİKKAT

■ İzmir'de Altınyol Caddesi'nin güney kısmı ile Yamanlar Dağı'nın güneyinde Bayraklı yeni kent merkezi, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, Urla, Güzelbahçenin bir kısmı, Seferihisar bağlantı yolunun iki tarafı, Alsancak, Basmane, Konak ve İnciraltı tehlikeli. Birçok yerlerinde jöle gibi bir toprak yapısı var.



BORNOVA OVASI VE MERSİNLİ

■ Bu bölgelerin yanı sıra Bornova düzlüğü, Mersinli gibi bölgeler de risk taşıyor. Buralarda deprem 4 kat daha fazla hissedilebiliyor.



EN SAĞLAM YER YAMANLAR

■ İzmir'de en sağlam bölge Yamanlar Dağı. Burada deprem yönetmeliğe uygun yapılan binalar sağlamdır. Çatalkaya da sağlam bölgelerden biri. Şirinyer de uygun...



DİKİLİ-FOÇA DA UYGUN

■ Dikili ve Foça da sağlam zemin üzerine kurulu. Ama buralardan da ana kırık geçer. Fakat buna karşın zemin sağlam olduğu için Foça'dan korkulmamalı.

SINDIRGI UYARISI

Akhisar ve Kırkağaç'taki depremleri değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akhisar-Balıkesir arasındaki kırığın yaşlı bir kırık olduğunu ifade etti. Bu kırığın üretebileceği en büyük depremin 5.8-6 olabileceğini ifade eden Ercan, "Arkasından daha büyük bir deprem gelmesini beklemiyorum. Ancak, bu kırık Simav göçüntü kırığıyla kavşak noktasına gelmiştir. Bu noktada Sındırgı ve Bigadiç var. Sındırgı'da bir deprem olması şaşırtıcı olmaz. Ercan, şu an İzmir için acil bir deprem beklentisi olmadığını da kaydetti



MANİSA'DA OVALARA DİKKAT

Manisa'nın ovalık kesimleri uygun değildir. Manisa'da en çekinceli yer Manisa- Akhisar tarafındaki ovalık kesimdir.



SELÇUK YERLEŞİME UYGUN DEĞİL

Ege'de Büyük Menderes çöküntü ovasının olduğu yer oldukça gevşek. Kuşadası merkezi sağlam olmakla birlikte Karaova bölgesi çok oynak. Ayrıca, Selçuk Pamucak, Aydın Ortaklar, Nazilli-Denizli yolunun güneyi, bu bölgeler yerleşime uygun değil.



UŞAK VE AFYON GÜVENİLİR

Ege'de Uşak, Afyon sağlam. Hatta buralarda ovalık kesimlei bile güvenrli. Kütahya'nın zemin yapısı sert ancak bölgede çok sayıda irili ufaklı diri kırık var.



BİGA YARIMADASI ÇOK RİSKLİ

Çanakkale'nin Biga yarımadası ile Saros Körfezi riskli. Bu bölgelerde yine diğer bölgelerde olduğu gibi dağlık yerlere yerleşim kurulması gerekli.

MUĞLA, DENİZLİ VE BALIKESİR

İzmir dışında Ege Bölgesi'ndeki birçok fay da büyük risk taşıyor. Bu kırıklar İzmir'deki ile aynı çöküntü kırıklarıdır. Ege'de en sağlam yer Muğla. Çünkü toprak yapısı sağlam. Ancak, Fethiye bölgesinde son yıllarda yapılan yerleşimler ile riskli bir duruma geldi. Balıkesir de Ayvalık dışında sağlam. Binaları sağlam yapmak kaydıyla Balıkesir'e güvenilebilir. Denizli'de Buldan bölgesi çok sağlam. Ancak Pamukkale ovasına yerleşim yapılmamalı.

BÜYÜK MENDERES GEDİZ VE SİMAV

Ege Bölgesi'nde göçüntü alanları olan Büyük Menderes, Gediz, Simav çukurları olan bölgede her zaman için 7.3'e kadar depremler olabilir.

ERHAN GÜLENÇ