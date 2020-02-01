Ortak bildiriyle çöp tesisine karşı çıktılar

Menderes’te Ziraat Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası projeye karşı çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e katı atık bertaraf tesisi kurma çalışmalarına esnaftan da tepki geldi. Açıklama yapan Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Menderes Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gemici, Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vahdettin Akdeniz, Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Sarıkaya projeye karşı çıktı.



YARARLI OLMAYACAK

Dört başkanın ortak açıklamasında, "Tesisin ilçemize yararlarının değil, olumsuz yansımalarının olacağı inancını taşıyoruz" dedi. 17 Ocak 2020 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında tesis kurulmasına ilişkin karar AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. Belediye önceki günkü Resmi Gazete'de Menderes ilçesi Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkiinde tesis kurulmasına ilişkin ihale ilanı yayınlandı.



ÇED RAPORU'NU FİRMA HAZIRLAYACAK

Geçtiğimiz yıllarda bu tür tesislerin ihalesine çıkılmadan önce kısa adı ÇED olan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nu kendisi alan Büyükşehir, bu sefer farklı bir uygulamaya gitti. Menderes'te kurulacak tesisle ilgili ÇED raporunu ihaleyi alan firmanın hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylatması için ihale şartnamesine madde konuldu.