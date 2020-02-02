‘Durakların üzeri kapatılsın’

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde yer alan İzmir-Seferihisar yolu üzerindeki Bademler Benzin İstasyonu Durağı'nın halen üzerinin açık olduğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT durağında tabelanın dışında hiçbir şeyin olmadığını belirten vatandaşlar yaz ve kış döneminde bu durakta beklerken sorun yaşadıklarını ifade etti. Yazın hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda, kışın da soğuk ve yağmurlu havalarda durağın açık olması sebebi ile otobüs beklerken zorlandıklarını anlatan vatandaşlar, "Her dakika otobüs bulmanız mümkün değil. Bademler Benzin İstasyonu Durağı tamamen açık şekilde. Vatandaş olarak gerçekten mağduruz. Yetkililerden buraya kapalı bir durak yapmalarını istiyoruz. Daha önce de talepte bulunduk ancak henüz bir sonuç alamadık" diye dert yandı.