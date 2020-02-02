İzmir Tire'de aşırı hız ölüm getirdi

İzmir'in Tire - Bayındır yolunda aşırı hız yüzünden meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü İbrahim Doğan ile Yasin Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti

Feci kaza, sabaha karşı saat 02.00 civarında İzmir Tire'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi.

İddiaya göre, cumartesi akşam birlikte sohbet edip eğlenen iki arkadaş, İbrahim Doğan'a ait 09 DN 388 plakalı otomobil ile gezmeye çıktı. Doğan'ın kullandığı otomobil aşırı hız yüzünden Tire - Bayındır yolu kavşağına geldiğinde duramadı. Yolun karşısına geçen otomobil yol kenarındaki tümseğe hızla çarptı. Otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan ile evli ve bir çocuk babası pastane işletmecisi Yasin Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

IHA